بالفيديو | لا لاجتماعات العمل!

يقول عالم النفس التنظيمي والاستاذ في جامعة ستانفورد روبرت آي ساتون أنه في بعض الأحيان يقع الموظفون فريسة لاجتماعات عمل طويلة لا طائل منها، لكنهم يضطرون لاستكمالها، لذا ينصح الموظفين بمغادرة الاجتماع في حالة تعرضهم لهذا الموقف.

حضور الاجتماعات الطويلة مسألة لا يقتصر ضررها على قدر إحباطها بل قد تؤثر على الإنتاجية.

وأشار إلى أنه في تلك الحالات من الممكن إعفاء نفسك من الاجتماع بطريقة مهذبة لا تدعو إلى أي أسئلة، مثل أن تبتسم وتقول “لدي شيء يجب القيام به” ثم تغادر.

وأضاف ساتون “نتعلم في المدرسة أنه يجب الجلوس في مكاننا حتى نهاية الفصل ولا يمكنك المغادرة إلا إذا كان لديك عذر كبير”.

وتابع “وفي حين أن تلك العقلية مفيدة للأطفال إلا أنها قد لا تخدمك كشخص بالغ.. في الكثير من الأحيان نتعامل مع الحياة كما لو كانت رحلة طويلة في المقعد الأوسط ولا توجد طريقة للنهوض”.

ومع ذلك يشير ساتون إلى بعض المهن التي لا تكون فيها المغادرة خياراً مطروحاً كطبيب التخدير أثناء العملية، ليتساءل في حالة أن كانت المغادرة لن تضر أي شخص فلماذا لا نقوم بها.

غرافيك: علي كجك

المصدر: موقع المنار