شهيد فلسطيني و6 جرحى برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر بالضفة المحتلة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 بجروح برصاص قوات العدو الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية “باستشهاد الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وإصابة 6 مواطنين، وصف جراح 3 منهم بالخطيرة”.

وقالت مصادر فلسطينية “عقب اقتحام مخيم عقبة جبر، اندلعت اشتباكات مُسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة فور دخول الآليات للمخيم، فيما دفع الجيش بتعزيزات على أطراف المخيم”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها مخيم عقبة حبر الشابين أحمد جبر وهدان وأحمد جهاد، إضافة إلى ارتقاء الشهيد اللدعة وعدد من الإصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم