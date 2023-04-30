السيسي: رؤيتنا تقوم على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التطورات في السودان احتلت جانباً مهماً من مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وأضاف السيسي، خلال قمة جمعته بكيشيدا اليوم الأحد في القاهرة، أنه أكد لرئيس الوزراء الياباني على أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.

وفي وقت سابق، صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة 3 أيام لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الإفريقية. وستتناول المباحثات المصرية اليايانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

المصدر: روسيا اليوم