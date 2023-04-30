الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الرؤية المصرية تقوم على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2023 - 17:06

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الرؤية المصرية تقوم على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان

منذ 2 ساعة 30 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة