قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عين السلطان في أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2023 - 12:10

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عين السلطان في أريحا

منذ 3 ساعة 30 April، 2023
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