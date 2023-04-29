بولندا: سنعزز حماية حدودنا مع روسيا بالمعدات والأسلحة الحديثة

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي إن بلاده ستعزز حماية الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية بأجهزة ووحدات حديثة وبأسلحة حديثة.

واضاف مورافيتسكي في حديث له السبت “سيتم نصب حواجز مادية وإلكترونية على طول الحدود مع روسيا”، وتابع “سنعزز وجود حرس الحدود وجميع الخدمات”، وقال “التقسيمات الحديثة والأسلحة الحديثة ستوضع هنا وستضمن تعزيز أمن السكان”.

وفي وقت سابق، بنى الجيش البولندي سياجا من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار على الحدود مع روسيا، كما يتم إنشاء حاجز إلكتروني على الحدود البولندية الروسية، والذي سيبلغ طوله حوالي 200 كيلومتر.

ومن المتوقع أن يكتمل البناء بحلول 30 سبتمبر، بتكلفة تبلغ 373 مليون زلوتي بولندي (89 مليون دولار)، ووفقا للمشروع سيتم تركيب 2000 عمود و3000 كاميرا فيديو و700 كيلومتر من الكابلات.

المصدر: روسيا اليوم