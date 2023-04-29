الكيان المؤقت | هاكرز يخترقون مواقع في الكيان ويحجبونها عن الخدمة

اخترقت مجموعة من الهاكرز عدداً من مواقع العدو الإلكترونية، ما أدى لتعطيلها وحجبها عن الخدمة وذكرت مجموعة الهاكرز التي تطلق على نفسها اسم “أنونيموس سودان” عبر قناتها على التليجرام، أنها اخترقت عدداً من المواقع الإلكترونية المهمة للعدو خلال الأيام الماضية، حيث تم اختراق موقع شركة “رفائيل” للصناعات العسكرية، وموقع شركة الصناعات الجوية للعدو IAI وشركة “تصنيع الأسلحة الإسرائيلية” (Israeli arms manufacturing company) (iwi)، وموقع “إيفيجلو evigilo” الخاص بتشغيل وتطوير “منظومة صافرات الإنذار الإسرائيلية”، والمسؤولة عن إرسال الإشعارات لكل الإسرائيليين خلال الحروب.

معاريف

هجوم سيبراني يستهدف موقع رافائيل للصناعات العسكرية وموقع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية ‘IAI’،

وأعلنت مجموعة الهاكرز عن اختراق تطبيق هامل Hamel الإخباري واسع الانتشار، وصحيفة “إسرائيل اليوم”، وقبلها صحيفة معاريف وهآرتس ويديعوت أحرنوت وجلوبس والقناة 12 موقع 0404، وراوتر.

كما اخترقت موقع قوات الهاجاناة الإرهابية (Haganah Defense force) وشركة United Parcel Service، وكانت مجموعة الهاكرز قد أعلنت سابقاً مسئوليتها عن اختراق موقع الموساد وموقع التأمين الوطني للعدو.

موقع iwi.net

موقع gov.il

المصدر: اعلام العدو