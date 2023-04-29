الإمام الخامنئي بمناسبة أسبوع العمل: على الحكومة ومجلس الشورى الاستمرار بمكافحة تنين الفساد

أكد الامام السید علي الخامنئي، انه على الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي ان يستمرا بمكافحة تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة.

وخلال لقائه حشدا من العمال بمناسبة “أسبوع العمل”، اليوم السبت، دعا الإمام الخامنئي الى أن يرتبط الدخل مباشرة بالعمل، قائلا “إذا لم يكن لدى المسؤول الشجاعة لمواجهة المفسد الداخلي، فلن يكون لديه الشجاعة لمحاربة الظالم الأجنبي، الأمل هو أن الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي سيتبعان الكفاح ضد تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”.

وأضاف إن “العمل هو حياة المجتمع، العمل هو العمود الفقري لحياة الناس، بدون عمل لا يوجد شيء. الطعام الذي نأكله، والملابس التي نرتديها، والامكانيات التي نستخدمها في الحياة والتي تعتمد عليها حياتنا، كل هذه هي نتيجة العمل. من يقوم بالعمل؟ العامل. إذن ما هي قيمة العامل؟ قيمة العامل هي قيمة حياة المجتمع، قيمة حياة الناس”.

وتابع بالقول “يجب ان نهتم بامور العمال، يجب أن يعلم كل من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين أنه إذا تم بذل جهود لتحسين الحياة، فإن حالة البلاد سوف تتحسن. عندما لا يشعر العامل بالقلق، ويتمتع بالأمن الوظيفي والازدهار، وتدار حياته بسلاسة، ستزداد جودة العمل والمنتج”.

المصدر: موقع المنار