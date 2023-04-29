الثلوج تغطي مرتفعات الضنية

افاد مراسلنا في الشمال فادي منصور ان”الثلوج وحبات البرد التي تساقطت مساء أمس وصباح اليوم غطت معظم المرتفعات الجبلية والجردية في أعالي الضنية، وخصوصاً جرد النجاص وجرد مربين وصولاً إلى القرنة السوداء، وتراوحت سماكة الثلوج فيهما بين 5 ـ 10 سنتيمترات، كما غطت الطرقات المؤدية إليهما، إضافة إلى الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل، حيث وجهت نصائح إلى السائقين بتجنب العبور عليها إلا أمام السيارات المجهزة أو سيارات الدفع الرباعي”.

وترافق ذلك مع هطول غزير أحياناً للأمطار في المناطق الوسطى والساحلية، مع تدن لافت في درجات الحرارة.

المصدر: موقع المنار