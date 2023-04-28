بالفيديو | مشاهد توثق لحظة احتجاز البحرية الإيرانية لسفينة امريكية في خليج عمان

احتجزت القوات البحرية للجيش الإيراني، الخميس، ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة.

وقال الجيش الإيراني إنّ الناقلة المحتَجَزة كانت تنقل حمولة أميركية لكنها ترفع علم جزر مارشال وتم إيقافها عبر إنزال جوي على متنها.

وأشار الجيش الإيراني إلى أنّ الناقلة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج ما أدى الى إصابة عدة أشخاص وفقدان 2 من طاقم السفينة الإيرانية.

كما لفت الجيش الإيراني إلى أنّ الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع وخلافاً لقوانين الملاحة.

كذلك أوضح الجيش الإيراني أنّ المدمرة بايندر شاركت في عملية احتجاز الناقلة حيث أجبرتها على التوجه نحو المياه الإيرانية.

من جهتها، أعلنت البحرية الأميركية، بأنّ السفينة تحمل اسم “Advantage Sweet”، مشيرةً إلى أنّ “ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز”. كما دعت إيران إلى الإفراج عن الناقلة.

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من “MarineTraffic.com”، أنّ” السفينة موجودة في خليج عمان، شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت، وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأميركية”.

ومنذ أيام، قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إنّ “قواته حذّرت الغواصة النووية الأميركية من طراز فلوريدا، عند مدخل مضيق هرمز، وأجبرتها على تغيير مسارها”.

وأشار إلى أن “هذه الغواصة كانت تقترب من مضيق هرمز في صمت تام، وفي أعماق المياه، ورصدتها غواصة “فاتح” الإيرانية الصنع”.

وذكر أن الغواصة النووية الأميركية اضطرت إلى الصعود إلى سطح الماء بعد تحذير الغواصة الإيرانية.

المصدر: بريد الموقع