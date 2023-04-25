الشيخ يزبك: لانتخاب رئيس للجمهورية بعيدا من المزايدات والشعارات الشعبوية

دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اللبنانيين إلى “الابتعاد عن أحقادهم، والخروج من أنانياتهم، والتوجه لانتخاب رئيس للجمهورية قادر على حماية لبنان، وقادر على توفير الأمن والاستقرار، وقادر على أن يقضي على العصبية والمذهبية، في وطن نعيش فيه جميعا بحرية جنبا إلى جنب، بعيدا من المزايدات والشعارات الشعبوية”.

وأضاف سماحته خلال احتفال تأبيني في بلدة طاريا: “نحن لا نريد من أحد أن يأتي ليحمي المقاومة، المقاومة هي التي تحمي نفسها وتحمي لبنان واللبنانيين، لكن نريد أن لا يأتي رئيس يطعن المقاومة في ظهرها”.

وتابع: “أيدينا ممدودة، ونقول لكل اللبنانيين تعالوا لنتفاهم على رئيس للجمهورية يُعيد الروح للمؤسسات ويُنقذ لبنان من المعاناة بمزيد من التضحية والتعاون، وتعالوا لنتفاهم

على هذه القوة الموجودة التي تحمي لبنان وعزة لبنان، فأي ضمان لكم أيها اللبنانيون إذا ما سُلبت هذه القوة، وما هو دوركم؟ وعلى ماذا تراهنون؟ ألم تتعظوا من الذي جرى مع من راهن على أميركا في أفغانستان؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام