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April 25 2023 - 13:34

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

منذ 1 ساعة 25 April، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع من أجل توقع الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04% إلى 2000.20 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.07% إلى 1990.45 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر في ظل انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

المصدر: بلومبرغ

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