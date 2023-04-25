مادورو: خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي “دعوة لإنسانية جديدة” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2023 - 09:24

مادورو: خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي “دعوة لإنسانية جديدة”

منذ 41 mins 25 April، 2023
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه “دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية” يدعمها الناس بجميع أنحاء العالم.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني “Con Maduro+”: “استمعت إلى الخطاب الرائع لوزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف الذي يبدو لي أنه – بدعوته إلى إنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية – يعبر عن مشاعر مشتركة للبشرية”.

وكان سيرغي لافروف في خطاب ألقاه في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعلية وحماية مبادئ ميثاق المنظمة تحدث بين أمور أخرى عن تهديد تواجهه العولمة المتساوية بسبب الهيمنة الأمريكية، واصفا الأمم المتحدة وميثاقها بأنها تهديد لطموحات واشنطن العالمية.

المصدر: وكالات

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