اللواء الركن محمد خير يتحدث للمنار عن اجلاء اللبنانيين من السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2023 - 20:56

اللواء الركن محمد خير يتحدث للمنار عن اجلاء اللبنانيين من السودان

منذ 10 mins 24 April، 2023
لبنان

تحدث امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمّد خير اللواء  للمنار عن اجلاء اللبنانيين من السودان الراغبين بالمغادرة مشيرا الى اتمام المرحلة الاولى والاعداد للمرحلة الثانية.

وكان أفاد مصدر دبلوماسي لبناني قناة المنار أنَّ القافلة الاولى من الجالية اللبنانية والتي تضم 54 شخصا غادت بروتسودان باتجاه مدينة جدة
وذلك عبر عبارة سعودية ، حيث سيتم الحجز لهم على متن طيران الشرق الاوسط فور وصولهم لنقلهم الى مطار بيروت الدولي. وبحسب المصدر الدبلوماسي فان عملية اجلاء اللبنانين من الخرطوم ستبقى متواصلة ، حيث يتم متابعة العشرات منهم في اطار تجهيز قافلة ثانية ، وبحسب المصدر  فان الامور تتم بسلاسة.

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