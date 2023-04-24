اعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين في عملية القدس إلى 5 أحدهم بحالة خطيرة والباقي ما بين المتوسطة والطفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2023 - 18:24

اعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين في عملية القدس إلى 5 أحدهم بحالة خطيرة والباقي ما بين المتوسطة والطفيفة

منذ 1 ساعة 24 April، 2023
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