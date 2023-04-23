حركة “الجهاد” تحمل العدو الاسرائيلي المسؤولية عن حياة الاسير خضر عدنان

قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين إن “رفض محكمة الاحتلال الصهيوني الإفراج عن الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 78 يوم يعتبر قرار إعدام”.

وحمل عز الدين “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر الذي أصبح بحالة صحية حرجة”، وأضاف “اذا استشهد الشيخ خضر عدنان سنعتبرها عملية اغتيال يتحمل الاحتلال نتيجة هذه الجريمة”.

وفي وقت سابق الاحد، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن “محكمة الاحتلال رفضت طلب محامي الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ78على التوالي الإفراج عنه بكفالة”، ولفت الى ان “الشيخ خضر حضر الجلسة عن طريق الفيديو كونفرنس وقد فقدَ الأسير عدنان وعيه عدة مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة”.

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ(78) على التوالي في سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم