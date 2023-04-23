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April 23 2023 - 20:04

نجاح المرحلة الاولى من عملية إجلاء اللبنانيين من السودان

منذ 33 mins 23 April، 2023
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

تبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عبد الله بو حبيب الاحد من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا الى نقطة التجمع أمام فندق روتانا- الخرطوم فجر الاحد قد تمت بنجاح.

ووصلت القافلة بسلام منذ قليل الى فندق كورال في مدينة بورسودان (مرفق لائحة بأسماء ٥١ شخصا” وصلوا على متن القافلة) في رحلة برية أستغرقت ساعات عدة، وستعلن وزارة الخارجية والهيئة العليا للإغاثة بالتطورات تباعا ووفقا للمستجدات، من أجل تأمين إنتقالهم من مدينة بورسودان الى لبنان.

ووزعت الوزارة لائحة بالموجودين في الباص وهم: مريم شمص، حسين محمد شمص، رودي الهبر، بول الهاشم، عباس غدار، حبيب علاءالدين، عبد الرحمن اسماعيل، معن عبيد، ادم اسماعيل، خالد الحميدي، فاطمة العزو، محمد عائشة، سندس عمران، تسنيم عائشة، ريناد عائشة، صهيب عائشة، علي مظلوم، مرعي عبد الفتاح، وليد العبيد، مايا شاتيلا، رناد نحفاوي، ميرا نحفاوي، ريم نحفاوي، مرزوق نحفاوي، لؤي نحفاوي، سوزان الكلي، نور مظلوم، ليا بلوق، جاد بلوق، علي بلوق، احمد شمص، حسين احمد شمص، ديالا رباح، مريم جواد، حسان عطية، امير عطية، ريم اسماعيل، عمر عبدالعال، انتصار عبد العادل، ياسمين عبدالعال، رفيدة عبد العال، مصطقفى عبد العال، علي عبد العال، مرعي عبد الفتاح، عدنان ديوب، علي ديوب، سارة ديوب، احلام هديو، سوسن نعيان، لين حمودي، احمد محمود حسين.

كما وزعت الوزارة لائحة إضافية بأسماء ٣ لبنانيين وصلوا بمفردهم الى مدينة بورسودان وهم: طارق عبلة، عبد المنعم سلمان، ومحمد درغام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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