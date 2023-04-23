محكمة صهيونية ترفض طلب الافراج عن الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

رفضت محكمة تابعة للعدو الاسرائيلي الاحد طلب محامي الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ78على التوالي الإفراج عنه بكفالة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني نقلا شقيق الأسير عدنان إن “الشيخ خضر حضر الجلسة عن طريق الفيديو وقد فقدَ الأسير عدنان وعيه عدة مرات ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة”.

ولفت “شقيق الأسير عدنان” الى أن “زوجة الشيخ خضر فقدت الوعي عدة مرات، وجرى نقلها إلى مستشفى جنين”.

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ(78) على التوالي في سجون العدو.

وشرع الأسير عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

المصدر: فلسطين اليوم