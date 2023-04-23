تونس: إيجاد 11 جثة لمهاجرين على سواحل صفاقس

وجد الاحد 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على السواحل الشمالية لصفاقس شمال تونس.

وقالت مصادر تونسية إن “معظم الجثث كانت في وضعية متقدمة من التحلل بملامح مهاجرين من دول جنوب الصحراء وأنه تم نقل هذه الجثث إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح والقيام بالتحاليل اللازمة للحمض النووي والبصمة”.

واضافت المصادر انه “من المستبعد أن تعود هذه الجثث إلى حادثة غرق مركب حرقة، الثلاثاء الماضي، والذي كان يحمل على متنه 19 مجتازا تونسيا، تم إنقاذ 4 منهم والبقية في عداد المفقودين”.

المصدر: روسيا اليوم