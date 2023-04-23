تونس: إيجاد 11 جثة لمهاجرين على سواحل صفاقس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2023 - 20:04

تونس: إيجاد 11 جثة لمهاجرين على سواحل صفاقس

منذ 2 ساعة 23 April، 2023
الهجرة غير الشرعية عبر البحر
تونس - عربي وإقليمي

وجد الاحد 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على السواحل الشمالية لصفاقس شمال تونس.

وقالت مصادر تونسية إن “معظم الجثث كانت في وضعية متقدمة من التحلل بملامح مهاجرين من دول جنوب الصحراء وأنه تم نقل هذه الجثث إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح والقيام بالتحاليل اللازمة للحمض النووي والبصمة”.

واضافت المصادر انه “من المستبعد أن تعود هذه الجثث إلى حادثة غرق مركب حرقة، الثلاثاء الماضي، والذي كان يحمل على متنه 19 مجتازا تونسيا، تم إنقاذ 4 منهم والبقية في عداد المفقودين”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة