وفد من لجنة أصدقاء يحيى سكاف جال على شخصيات حزبية ورؤساء بلديات عكارية للتهنئة بعيد الفطر

جال وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف على شخصيات حزبية ورؤساء بلديات عكارية للتهنئة بعيد الفطر، وتقدم الوفد أمين سر اللجنة جمال سكاف.

بدايةً زار الوفد أمين فرع عكار في حزب البعث العربي الإشتراكي خضر عثمان في دارته في سهل عكار، بحضور عضو اللجنة المركزية في البعث المحامي احمد عثمان. ورحب عثمان بوفد لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون العدو البطل يحيى سكاف في ربوع عكار الأبية، و اعتبر أن يحيى سكاف “رفع رأس الشمال و كل لبنان بتضحياته و بنضاله”. وقال:” إننا نأمل أن يتحرر هو وكل الأسرى من سجون العدو”.

كما زار الوفد رئيس بلدية الحيصة محمد معلا، رئيس بلدية القليعات أحمد محمد، رئيس بلدية تلبيره و عضو اللجنة المركزية في حزب البعث عبد الحميد صقر، بحضور عضو اتحاد بلديات سهل عكار نواف الحسين.

بدوره قال جمال سكاف “أتينا لنهنئ أهلنا في عكار بمناسبة العيد، وللتأكيد على ضرورة التواصل لما فيه من مصلحة إيجابية لوطننا و أمتنا، حيث أراد العدو الصهيوني و أدواته و حلفاؤه تمزيق أوطاننا و شعوبنا من خلال مشاريعه الفتنوية التي عمل عليها طيلة سنوات من أجل السيطرة على مقدرات الأمة و طمس قضية فلسطين من وجدان الشعوب العربية”.

وأكد سكاف أن “شعوبنا الحرة رفضت التقسيم و التطبيع مع العدو، و هزمت المشاريع العدوانية التي أحيكت لها، حيث كانت وما زالت قضية فلسطين تمثل القضية المركزية للأمة”.

وسلم جمال سكاف لأمين فرع عكار في البعث و لرؤساء البلديات العكارية كتاباً عن سيرة الأسير يحيى سكاف النضالية حتى اعتقاله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام