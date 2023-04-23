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April 23 2023 - 11:56

مصدر في الخارجية السورية: دمشق تتابع أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان

منذ 2 ساعة 23 April، 2023
الخارجية السورية
سورية - عربي وإقليمي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف المصدر كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق.

وقال إن وزارة الخارجية والمغتربين وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.

المصدر: وكالة سانا

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