أ ف ب عن مصدر حكومي فرنسي: باريس بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2023 - 11:56

أ ف ب عن مصدر حكومي فرنسي: باريس بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان

منذ 2 ساعة 23 April، 2023
أخبار موقع المنار

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