أ ف ب عن مصدر حكومي فرنسي: باريس بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2023 - 11:56
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قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وتخلع تمديدات الكهرباء عنه وتخلع بواباته
الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بمثابة تخط جديد للخطوط الحمراء
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: مصلى باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى ولن تفلح محاولات الاحتلال السيطرة عليه
إعلام العدو: التقديرات تشير إلى مشاركة نحو 380 ألف شخص في التظاهرات ضد التعديلات القضائية مساء أمس
تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى رغم هدنة عيد الفطر
الجيش السوداني: عملية إجلاء البعثات التي تطلب دولها ذلك ستتم خلال الساعات المقبلة
وزير الخارجية المجري: إجلاء 14 مجريًا و48 آخرين معظمهم أميركيون وإيطاليون من السودان إلى مصر
الخارجية السعودية: بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
أ ف ب: فرنسا بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان
الخارجية العراقية: ننسق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للرعايا العراقيين في السودان
منظمة "نت بلوكس" اعلنت عن انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان
وزير الخارجية الأميركية : إجلاء جميع الموظفين الأميركيين وذويهم من السفارة في الخرطوم
استهدف الطيران الحربي التركي مواقع في دهوك شمال العراق بذريعة وجود عناصر لحزب العمال الكردستاني
وزيرا خارجية إيران والإمارات أكدا هاتفيا أهمية تطوير التعاون بين البلدين
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعا القوات البحرية للدول الأعضاء إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان
أ ف ب عن مصدر حكومي فرنسي: باريس بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان
منذ 2 ساعة
23 April، 2023
اجلاء رعايا فرنسيين
احداث السودان
الحكومة الفرنسية
السودان
فرنسا
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