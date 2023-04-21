تقرير مصور | المسجد الاقصى.. جوهرة العيد في ختام شهر الصيام والرباط

اختتم عيد الفطر السعيد، شهرا ًمن الصمود ِوالرباط ِفي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت َظلال ِسيف القدس.

وأدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة أول أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المداخل المؤدية للبلدة القديمة في القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وقد ملأت تكبيرات العيد أجواء المدينة وأزقتها حيث وصل المصلون من القدس وضواحيها ومن القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر. وبدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة. ودخل المصلون إلى المسجد وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها بالقدس الشرقية، كما شهدت شوارع مدينة القدس الشرقية أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد.

المصدر: المنار