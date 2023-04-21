بالفيديو | في أول رسالة بعد الوعكة الصحية.. هذا ما قاله الشيخ أكرم بركات لمحبيه

وجه سماحة الشيخ أكرم بركات تحية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك في أول ظهور علني له بعد الوعكة الصحية الخطرة، التي تعرض لها.

وتعرض الشيخ بركات قبل أسابيع لوعكة صحية خطرة، تطلبت علاجاً طويلاً. وتتبع محبوه وضعه الصحي على مختلف الصعد، ونشروا على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً للشيخ، مع دعائهم بأن يكون سالماً معافى.

قضى الشيخ أكرم ربع قرن في إمامة مسجد القائم (عج)، وقدّم خلالها تجربةً رائدةً في إمامة الناس. وعلى عكس العادة في معظم المساجد، كان يعطي وقتاً للأطفال في المسجد، ويدعو المصلّين لإحضار أولادهم معهم من دون أن يكون ضجيجهم في الخلفية مزعجاً له أثناء المحاضرات، فهؤلاء الأطفال أصبحوا في ما بعد شباباً يتقدّمون الصفوف الأمامية في الصلاة، ويعقد معهم حلقات بحث بشكل شبه يومي.

هذه المحاضرات، خرّجت أولاً شهداء وقادة في المقاومة، وشباباً فاعلاً في مختلف ميادين الحياة، منهم اليوم الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والأب الصالح، وكلّهم يقول «أبانا الشيخ»، وهو الذي كان يتباهى بالشباب أمام الناس ويقول «هؤلاء أبنائي».

المصدر: موقع المنار