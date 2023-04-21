القوات المسلحة السودانية: وافقنا على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة بمناسبة عيد الفطر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 20:58

القوات المسلحة السودانية: وافقنا على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة بمناسبة عيد الفطر

منذ 1 ساعة 21 April، 2023
أخبار موقع المنار

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