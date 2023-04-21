رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان: على طرفي القتال وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر وفتح ممر آمن للمحاصرين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 16:46

رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان: على طرفي القتال وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر وفتح ممر آمن للمحاصرين

منذ 1 ساعة 21 April، 2023
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