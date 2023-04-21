خاص | ما هي حقيقة ظهور الحوت القاتل في بحر بيروت؟

في حدث نادر، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حوت الأوركا او ما يعرف بالحوت القاتل في المياه اللبنانية، ذلك قبالة شاطئ بيروت في عين المريسة مقابل عامود الجامعة.

والأوركا أو ما يُعرف بالحوت القاتل (Killer Whale) هو نوع من الدلافين الكبيرة والمفترسة، تمتاز بألوانها المميزة من خليط الأبيض والأسود الذي يجعلها سهلة التمييز.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نشرت فيديو في شباط 2020 وقالت إنه لحوت من هذا النوع على بعد 7 كيلومترات من الشاطئ في خلدة جنوب العاصمة بيروت.

فهل يشكل هذا الحوت خطراً على الإنسان؟

رئيس الاتحاد اللبناني للغوص والانقاذ علي سمير المقداد قال في تصريح لموقعنا إن:”هذا النوع من الحيتان لا يعيش في البحر المتوسط بل يعيش في المحيطات ومن المرجّح أنه دخل الى مياه المتوسط عبر أسطول من الأساطيل خاصة العسكرية التي تترك الكثير من الفضلات حيث يتغذى عليها هذا الحوت”.

واضاف المقداد أنه”لوحظ دخول هذا النوع من الحيتان على بحرنا منذ حوالي 8 سنوات”.

وحول خطورته قال المقداد:” عندما يكون جائعاً ممكن أن يشكل خطراً على البشر ونحن لا نعرف متى يكون جائعاً، وهو من النوع الهجومي، وهو يأكل الحيتان من فصيلته ويتغذى على كبدها، كما انه يهاجم الفقمة او ثعلب البحر”.

واضاف المقداد ان”البحر المتوسط ليس غنياً بالاسماك التي تتغذى عليها هذه الحيتان ، لذلك نراها تقترب من الشاطئ لكي تأكل الفقمة وغيرها من الأسماك التي تعيش قريبة من الشاطئ”.

المصدر: موقع المنار