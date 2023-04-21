فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 01:36
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السودان: اشتباكات عنيفة قرب المطار ومقر القيادة العامة في الخرطوم ومناطق أم درمان وفاشر بين قوات الجيش والدعم السريع
الجيش السوداني: لا وجود لقوات مسلحة خارج الجيش بعد اليوم ولا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل
القوى الوطنية السودانية: حصلنا على موافقة مبدئية من أطراف الصراع لوقف العدائيات خلال أيام العيد
الجيش المصري: باقي جنودنا وصلوا إلى سفارتنا بالخرطوم تمهيداً لإجلائهم من السودان
رئيس الوزراء الإثيوبي: لا صحة للادعاءات بدخول قوات إثيوبية مناطق حدودية مع السودان وندين محاولات افتعال أزمة
وزارة الدفاع الإيرانية تسلم 200 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة لقوات الجيش وتتمتع بقدرات قتالية عالية وتؤدي مهام متعددة
النائب حسين الحاج حسن: التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية كان لتفادي فراغ خطير في المجالس المحلية
الخارجية الفرنسية: فرنسا تجري اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية وليس لديها أي مرشح لرئاسة الجمهورية
الخارجية الفرنسية: على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات
رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يعزي بضحايا حادثة التدافع في أحد مراكز توزيع المساعدات في العاصمة صنعاء
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يتصل بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وتبادلا التهاني بحلول عيد الفطر
واس: عبد اللهيان وبن فرحان بحثا الموضوعات التي تهم البلدين وناقشا الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الذي وقع في الصين
وزير الخارجية الإيراني يتصل بنظيره الأردني: إيران حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن وتثمن دوره في المنطقة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: الأردن كما كل الدول العربية يريد علاقات طيبة مع إيران قائمة على مبادئ حسن الجوار
عبد اللهيان والصفدي اتفقا على المضي في اللقاءات الأمنية بين البلدين واللقاء لبحث سبل عودة العلاقات الطبيعية بينهما
البيت الأبيض: بايدن وماكرون ناقشا زيارة الثاني إلى الصين وجهود تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قصر الإليزيه: بايدن وماكرون اتّفقا على أهمية مواصلة إشراك الصين من أجل أن تساهم في إنهاء النزاع في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون أكد رغبته في مواصلة الأوروبيين إعادة تسليح أنفسهم لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم في عبء الأمن عبر الأطلسي
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يزور كييف: مساعدات أعضاء الناتو لأوكرانيا قد بلغت فعليا أكثر من 150 مليار يورو
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: عدم ثبوت هلال شهر شوال وبالتالي فإن يوم الجمعة هو متمم لشهر رمضان المبارك
مكتب المرجع آية الله السيد علي السيستاني: يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك والسبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك والسبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد
فلسطين المحتلة : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس
منذ 2 ساعة
20 April، 2023
بلدة بيتا
نابلس
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