دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن رئيس لجنة الاستهلال الشرعي التابعة لمكتب الامام الخامنئي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعذر رؤية هلال شهر شوال 1444 هـ الخميس 20 أبريل 2023م في جميع انحاء البلاد. وأوضحت اللجنة أن يوم غد الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون السبت أول أيام عيد الفطر السعيد.

وعلى أعتاب عيد الفطر السعيد، وافق الإمام السيد علي الخامنئي، على العفو وتخفيف أحكام عدد من المحكومين في المحاكم العامة، ومحاكم الثورة الإسلامية، والتعزيرات الحكومية، والمؤسسة القضائية في القوات المسلحة. وكان رئيس السلطة القضائية قد قدّم مقترحَ العفو وتخفيف الأحكام بحق 1760 شخص، تنفيذاً للفقرة 11 من المادة 110 من الدستور.

وفي لبنان، أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي، أن يوم غد الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون السبت أول أيام عيد الفطر السعيد.

مكتب السيد السيستاني: السبت اول أيام عيد الفطر السعيد

اعلن مكتب اية الله المرجع السيد علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف، ان يوم غدٍ الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل، ويكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن البركات.

وقال بيان مكتب السيد السيستاني انه ونظراً الى عدم رؤية الهلال في منطقتنا بعد غروب اليوم الخميس (٢٩/ شهر رمضان المبارك/ ١٤٤٤هـ) يكون يوم غدٍ الجمعة آخر أيام الشهر الفضيل، ويكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن البركات.

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر

واعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب أن يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان عام 2023 ميلادي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وهنأ الشيخ الخطيب في بيان المسلمين بعيد الفطر السعيد، وقال “إننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به”.

كما أفادت الأوقاف العمانية، في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

دار الفتوى في لبنان

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: “ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب”.

وكلف مفتي الجمهورية رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ الدكتور محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.

ويعتذر المفتي دريان عن استقبال المهنئين بالعيد.

السعودية ودول أخرى تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلنت السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأفادت الوكالة السعودية بأن المحكمة العليا للبلاد أعلنت أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. في حين ذكرت سلطنة عُمان أن أول أيام العيد بعد غد السبت لعدم رؤية الهلال. كما أعلنت كذلك الإمارات العربية واليمن وسوريا ومصر واليمن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية. ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

وكان مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له قال في بيان، إن رؤية هلال شوال غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي مساء الخميس، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمه.

وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل.

وبالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيا ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تماما أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 إبريل.

المصدر: مواقع