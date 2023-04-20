توقيف شخصين في الروضة البقاعية لسرقتهما معدات من بلدة الماري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 17:30

توقيف شخصين في الروضة البقاعية لسرقتهما معدات من بلدة الماري

منذ 13 mins 20 April، 2023
اخبار امنية
لبنان

صدر عن المديريـة العـامـة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 10-04-2023، أقدم مجهولون على سرقة معدّات من أمام منزل أحد المواطنين في بلدة الماري – حاصبيا وفرّوا إلى جهة مجهولة. وعلى الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعملية السرقة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة وخلال ساعات من تحديد هوية الفاعلين وهما المدعوان: ق. ف. (من مواليد عام ٢٠٠٧، لبناني) و خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

وبتاريخ 11-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت بها دوريات الشعبة، رصدتهما في بلدة الروضة – زحلة حيث تم توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية سرقة المعدّات في بلدة الماري في حاصبيا. وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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