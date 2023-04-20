دورات قرآنية في البقاع

اختتمت الهيئات النسائية في حزب الله، برعاية نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية “كشافة الإمام المهدي”، دورة تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لـ 80 فتاة في بلدة الحلانية.

ونوه شكر ب”دور الهيئات النسائية المميز، بخاصة في شهر رمضان المبارك”، مشددا على “أهمية التلاوة والحفظ والتدبر لآيات الكتاب العزيز الذي يسمو بالروح إلى أعلى مراتبها”.

كما اختتمت “الهيئات النسائية” جلسات تلاوة القرآن الكريم في الحي الغربي لبلدة النبي شيث، شاركت فيها 120 سيدة وفتاة، وجلسات تلاوة وتصويب في الشعبة، بمشاركة 125 فتاة”.