توقيفات لـ”أمن الدولة” في طرابلس والنبطية

دهمت دوريّة من جهاز أمن الدّولة في لبنان – مديريّة الشمال الإقليميّة برفقة طبيب القضاء، شقّة في محلّة أبو سمرا بطرابلس، بعد توافر معلومات عن إجراء عمليّات تجميل في داخلها من قبل إمرأة من دون شهادات ولا تراخيص.

وبعد تفتيش الشقّة، عثر عناصر الدوريّة على الأدوات المستعملة خلال العمليّات، وتمّ توقيف السيّدة المذكورة وتدعى (ف. ك.)، ويجري التحقيق معها بإشراف القضاء المختصّ.

من جهة ثانية، أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في وادي شقرا بمنطقة النبطية جنوب لبنان، كلّاً من اللبنانيَّين (ع. س.) و (م. ع.) أثناء قيادتهما لسيّارة من نوع نيسان ميكرا، وبعد عمليّة تفتيش، ضُبطت بحوزتهما أنواع مختلفة من المخدّرات.

وتمّ التحقيق مع الموقفين وسُلّما مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.

المصدر: بريد الموقع