قوات الدعم السريع: تم تسليم جميع الجنود المصريين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 14:08

قوات الدعم السريع: تم تسليم جميع الجنود المصريين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم

منذ 58 mins 20 April، 2023
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