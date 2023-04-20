قوات الدعم السريع: تم تسليم جميع الجنود المصريين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 14:08
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قوات الدعم السريع: تم تسليم جميع الجنود المصريين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم
منذ 58 mins
20 April، 2023
احداث السودان
السودان
القوات المصرية
قوات الدعم السريع
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