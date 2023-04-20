الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات صهيونية في الضفة الغربية

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلنت مجموعة الرد السريع -كتيية طولكرم أن مقاتليها استهدفوا وحدة راجلة لقوات الاحتلال.

وفي ذات السياق، تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عارورة في رام الله، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال قرب دوار فرعون غرب جنين.

وحول اخر التطورات في الاراضي المحتلة لجهة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية مراسل المنار خالد الفقيه يوضح التالي..

وفي اطار مخططات الاستيلاء على مزيد من اراضي الفلسطينيين نشرت سلطات الاحتلال مخططا ًجديداً لتوسيع البناء بمستوطنة “جفعات همتوس” المقامة على أراضي بيت صفافا وذلك لقطع التواصل بين مدينتي القدس المحتل وبيت لحم، ويبلغ نطاق المخطط الصهيوني 400 وحدة استيطانية.

العدو الصهيوني يخطط للاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية في القدس المحتلة

ومتابعة ايضاً لاخر التطورات لجهة مشاريع الاستيطان في القدس مراسلنا خالد الفقيه يشير الى التالي ..

المصدر: قناة المنار