تونس: القضاء يصدر أمر اعتقال الغنوشي

أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم، أمرا بسجن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، صابر العبيدي عبر صفحته على “فيسبوك” :”إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي”.

يأتي ذلك، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية، التي اتهمتهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

أوقف الغنوشي مساء الاثنين الماضي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

المصدر: روسيا اليوم