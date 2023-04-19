الجيش المصري: ننسق مع الجهات المختصة في السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 23:52

الجيش المصري: ننسق مع الجهات المختصة في السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية (روسيا اليوم)

منذ 37 mins 19 April، 2023
أخبار موقع المنار

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