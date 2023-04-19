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April 19 2023 - 15:52

تونس.. ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الغنوشي

منذ 52 mins 19 April، 2023
ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الغنوشي
ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الغنوشي
تونس - عربي وإقليمي

ارتفع عدد الموقوفين في قضية رئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعدد من قياديي الحركة، إلى سبعة .

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم إيقاف شخصين آخرين أمس الثلاثاء.

وأشار الجبابلي إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب.

تجدرالإشارة إلى أنه تم إيقاف الغنوشي، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، الذي أوضح أن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.

المصدر: روسيا اليوم

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