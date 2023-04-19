كيم جونغ أون: واشنطن وسيول تهددان أمن كوريا الشمالية

أمر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي لبلاده من أجل زيادة قدراتها على جمع البيانات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية ان “كيم جونغ نظم لجنة للتحضير لإطلاق القمر العسكري للاستطلاع الذي تمت صناعته في أبريل/نيسان، في الموعد المحدد، وأوعز بزيادة قدرات الاستطلاعات وجمع المعلومات”.

وأكد كيم جونغ أون خلال تفقده لمقر الإدارة الحكومية لغزو الفضاء أن “امتلاك القدرات الاستطلاعية لمتابعة الخطط العسكرية والتحركات للخصم من المهام الأكثر أهمية في ما يخص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد”، وأشار إلى أن “الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان أمن بيونغ يانغ، لأنهما تنشران مختلف المعدات العسكرية في المنطقة”.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في أواخر عام 2022 تجربة لصاروخ حامل مع جهاز تجريبي مزود بالكاميرات والمعدات لنقل البيانات، بما فيها مقاطع الفيديو، وتم إطلاق الصاروخ إلى ارتفاع نحو 500 كلم، وأثناء مهمته تم التقاط صور لسيئول ومدينة إنتشون في كوريا الجنوبية.

المصدر: روسيا اليوم