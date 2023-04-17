كيف ستقارب الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2023 - 22:48

كيف ستقارب الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية؟

منذ 2 ساعة 17 April، 2023
مجلس النواب
تقارير مصورة - لبنان

كيف ستقارب الكتل النيابية الثلاثاء موضوع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية؟

المصدر: قناة المنار

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