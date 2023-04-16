رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيتوجه فوراً إلى الخرطوم ضمن مساعي “تسوية الأزمة السودانية” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:18

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيتوجه فوراً إلى الخرطوم ضمن مساعي “تسوية الأزمة السودانية”

منذ 2 ساعة 16 April، 2023
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