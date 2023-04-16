قتيلان وجريح في حادث سير على أوتوستراد جونيه

أدى انحراف سيارة مسرعة نوع nissan sunny بيضاء اللون إلى اصطدامها بعمود كهرباء إلى جانب المسلك الغربي لأوتوستراد جونية قرب جسر معهد الرسل، ومقتل السائق مجد أحمد حمدان مواليد العام 1970 وعبد (مجهول باقي الهوية) كانا داخل السيارة، وإصابة ماجد أحمد الأسود مواليد العام 2001 بجروح مختلفة وهو من التابعية السورية، قذفته النيسان إلى منحدر حيث كان يقف إلى جانب المسلك.

سارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية وسحبت جثتي حمدان وعبد من السيارة ونقلتهما إلى مستشفى البوار الحكومي، فيما نقلت الجريح إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.

ثم عملت عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور بسبب زحمة السير، ورفع السيارة من المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام