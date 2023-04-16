مناورات عسكرية مشتركة دورية لسيئول وطوكيو وواشنطن رداً على “تهديدات بيونغ يانغ”

اتفقت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إجراء مناورات دفاع صاروخي ومضادة للغواصات بشكل دوري، لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن هذه الاتفاق جاء خلال جلسة محادثات الدفاع الثلاثية (DTT) أمس السبت، وسط التوترات الناجمة عن تجارب الأسلحة الأخيرة لبيونغ يانغ، بما في ذلك صاروخ “هواسونغ -18” الباليستي العابر للقارات، التي أجريت يوم الخميس الماضي.

وجاء في البيان المشترك أن “الأطراف الثلاثة ناقشت تنظيم تدريبات الدفاع الصاروخي والمناورات المضادة للغواصات لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والرد عليها”.

كما نوقش “سبل استئناف التدريبات الثلاثية، بما فيها المناورات البحرية، وتدريبات مكافحة القرصنة، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأدانت كل من سيئول وطوكيو وواشنطن، ما سمته بـ “انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستفزازاتها النووية والصاروخية، وعمليات النقل غير المشروعة عبر السفن”.

كما أكد التحالف الثلاثي، في بيانه، على أن أية تجارب نووية من قبل كوريا الشمالية، ستقابل برد “قوي وحازم” من قبل المجتمع الدولي، منوهاً بأن “طريق الحوار لا يزال مفتوحاً لإيجاد حل دبلوماسي سلمي مع بيونغ يانغ، وحثتها للعودة إلى المفاوضات”.

واتفقت الأطراف الثلاثة على عقد الجلسة المقبلة لتحالف DTT في سيئول، في موعد يتم تحديده العام المقبل.

المصدر: روسيا اليوم