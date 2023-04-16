تجدد الاشتباكات بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم

تجددت الاشتباكات بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم السبت.

وأفاد شهود عيان أن حرب شوارع تجري حاليا في شوارع الخرطوم وأن القتال احتدم في عدد من الأحياء في المدينة.

كما تجري اشتباكات في مدينة الأبيض بشمال كردفان.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته “لن تتوقف” إلا بعد “السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش”.

من جهته قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن حميدتي “يقود ميليشيا مدعومة من الخارج”.

وأكدت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت “السيطرة الكاملة” على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط)، فيما نفى الجيش السيطرة على المطار مؤكدا أن “عناصر من الدعم السريع تسللت الى المطار وأحرقت طائرتين إحداها تابعة للخطوط السعودية” التي أكدت وقوع هذا الحادث.

المصدر: روسيا اليوم