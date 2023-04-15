وزير الخزانة الأمريكي السابق: تحالف روسيا والصين أفقد الولايات المتحدة هيمنتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 20:26

وزير الخزانة الأمريكي السابق: تحالف روسيا والصين أفقد الولايات المتحدة هيمنتها

منذ 2 ساعة 15 April، 2023
Lawrence Summers, Former United States Treasury Secretary, delivers his speech during a panel at a G20 Economy and Finance ministers and Central bank governors' meeting in Venice, Italy, Friday, July 9, 2021. (AP Photo/Luca Bruno)
Lawrence Summers, Former United States Treasury Secretary, delivers his speech during a panel at a G20 Economy and Finance ministers and Central bank governors' meeting in Venice, Italy, Friday, July 9, 2021. (AP Photo/Luca Bruno)
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سامرز، أن التحالف الروسي الصيني وتأييد الدول التي كانت محايدة في وقت سابق له، أفقد الولايات المتحدة نفوذها وهيمنتها العالميين.
وأوضح سامرز، لوكالة بلومبرغ، أن تحالف روسيا والصين والشرق الأوسط، وضع الهيمنة الأمريكية في موضع خطير، حيث أصبح “الجانب الأمريكي أكثر وحدة.

وأضاف سامرز، “هناك اعتقاد متزايد بأننا لسنا الجهة الأفضل عالميا، ولم يعد أحد يرغب بالارتباط بنا، والسير في ركبنا”.

وشدد على أن تعميق العلاقات بين روسيا والصين، ينبئ الولايات المتحدة بمشاكل كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

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