خاص | يوم القدس العالمي.. إحياء في سورية والصوت عسكري فلسطيني هذا العام

هذه المشاهد التي تظهر الآن ليست في غزة ولا في الضاحية االجنوبية لبيروت، وليست أيضاً من طهران، باختصار عرض عسكري فلسطيني لتشكيلات من كافة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينينة من قلب مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق ليكمل مشهد استعداد المقاومة إضافة لبقية دول محور المقاومة.

مشهد اليوم في المخيم أعاد إلى الأذهان رمزية المكان الذي سمي منذ عقود بخزان الفدائيين الفلسطيين، ورغم وضعه الحالي بعد حرب دامت 12 سنة في سورية وتحوله خلالها إلى ساحة معارك تمركز بها مسسلحون من كافة الفصائل التكفيرية، إلا أنه أعلن بداية العودة إلى مكانته الطبيعية في حياة اللاجئين.

الصراع مع الكيان الصهيوني كان قبل الحرب عربياً صهيونياً، وحاول كثيرون اختصاره بأن يكون صراعاً فلسطينياً صهوينيا فقط، غير أن دمشق أكدت أن الصراع ما زال عربياً صهيونياً والنبض هنا جامعٌ لمحور المقاومة، بعنوان ارتفع بهذه الاحتفالية ليوم القدس العالمي في هذا العام “الضفة الغربية درع القدس” لما يحمله من معانٍ مأخوذة من مشهد الاستعداد الفلسطيني والمقاومة والمواجهات في الضف الغربية في فلسطين المحتلة مدعوماً من دول محور المقاومة.

من فلسطين المحتلة وصل الأب الراهب أنطونيوس حنانيا وتحديدا من عكا، متحدثاً بنفس الإيمان الديني والعقائدي بالقضية الفلسطينية مستذكراً أهم ما يمكن أن يكون في طريق تحرير فلسطين بطريقة روحية فلسطينينة.

رمزية مخيم اليرموك كمكان لعقد اختفالية يوم القدس العالمي واضحة حسبما بيّن قادة من القوى والفصائل الفلسطينية، بالتأكيد على وحدة الساحات في محور المقاومة، والمتغيرات التي تأتي في هذه المرحلة منذ العام الماضي وتستمر إلى الآن.

بصوت المرأة الفلسطينية المسؤولة وبوعيٍّ في العمل المقاوم يتأكد المؤكَّد في المضي نحو تحرير فلسطين كاملة دون أي انتقاص.

الصوت الأممي مرتفع عالياً، ولم يغب منذ مطلع فجر الأحرار في نصرة القضية الفلسطينية، هذا الصوت الذي يصدح موضحاً أهمية يوم القدس العالمي كيوم فلسطيني وأممي وليس فقط محلّي بالنسبة لكل الأحرار في العالم والمناوئين لقوى الطغيان.

المصدر: موقع المنار