الاتحاد العمالي العام: يوم القدس العالمي يوم لكل فلسطين وأحرار العالم

لفت الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى أن يوم القدس العالمي يوم لكل فلسطين وأحرار العالم، وأن الإحتفال بيوم القدس العالمي يوم الجمعة في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك الذي أمر بإطلاقه الإمام الخميني، ليس فقط بصفتها قدس الأقداس لدى مسلمي العالم ومسيحييه بل تذكيراً بجريمة احتلال كل الأرض الفلسطينية وتشريد شعبها وقتل أبنائها وتدمير بيوتهم وطرد عائلاتهم، بل أساساً لمنع طمس ذاكرة العالم وأحراره لهذه القضية الإنسانية الكبرى من خلال السعي الصهيوني الدؤوب لتهويد القدس وكامل فلسطين وشطبها من الذاكرة.

وأضاف الاتحاد في بيان له “في هذا اليوم العالمي – يوم القدس – يتوجه الاتحاد العمالي العام في لبنان من الشعب الفلسطيني الشقيق بتحية النضال المشترك والإنحناء أمام أرواح الشهداء وإرادة فتيان وفتيات فلسطين وأمام الأسرى وعوائلهم، ويدعو احرار العالم وكل من تعزّ عليه قضية الحرية بإعلاء الصوت ضد الكيان الصهيوني المحتل”.

وتابع”عاشت فلسطين حرة عربية واحدة.. عاشت القدس عاصمة لها”.

المصدر: بريد الموقع