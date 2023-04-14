مسيرة مساندة للشعب الفلسطيني في إسطنبول إحياءً ليوم القدس العالمي

خرجت مسيرة مساندة للشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة في اسطنبول، إحياءً ليوم القدس العالمي. ورفع المشاركون أعلام فلسطين المحتلة، إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات داعمة للقدس، مردّدين هتافات تؤكّد تمسّكهم بالقضيّة الفلسطينيّة.

وجدد المشاركون في المسيرة تأكيدهم على عهدهم وولائهم للقدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، ورفضهم لمشاريع التطبيع.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، يوم القدس العالمي، الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا لإحتلال الكيان الإسرائيلي للمقدسات.

المصدر: يونيوز