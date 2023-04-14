السنوار: بات يوم القدس باروداً وأنفاقاً وصواريخ ومجاهدين يتداعون على الموت في كل ميدان ساح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

السنوار: بات يوم القدس باروداً وأنفاقاً وصواريخ ومجاهدين يتداعون على الموت في كل ميدان ساح

منذ 48 mins 14 April، 2023
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