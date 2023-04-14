السنوار للمرابطين في الأقصى: أنتم تملكون مفاتيح السلم والحرب ولا تستصغروا أنفسكم فخلفكم جيوش جرارة ليس من فلسطين فحسب بل من كل محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

السنوار للمرابطين في الأقصى: أنتم تملكون مفاتيح السلم والحرب ولا تستصغروا أنفسكم فخلفكم جيوش جرارة ليس من فلسطين فحسب بل من كل محور المقاومة

منذ 49 mins 14 April، 2023
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