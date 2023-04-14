السنوار : لقد حدد الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من رمضان يوما عالميا للقدس تحيي فيه الأمة الإسلامية وأحرار العالم هذه المناسبة لتظل القدس حاضرة في وجدان الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

السنوار : لقد حدد الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من رمضان يوما عالميا للقدس تحيي فيه الأمة الإسلامية وأحرار العالم هذه المناسبة لتظل القدس حاضرة في وجدان الأمة

منذ 54 mins 14 April، 2023
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